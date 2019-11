Orientering: Steiwer vant verdenscupsprinten i Kina

NTB Sport

Steiwer begynner å få fart på beina og flyt i o-teknikken på kart i stor målestokk. Etter 4.-plass under sesongens siste verdenscupløp på sprinten for en uke siden og annenplassen i det første løpet i Park World Tour lørdag, var løperen fra Fredrikstad best da det handlet om sprintorientering i Beijing Expo Park.

I en variert løype var Steiwer fem sekunder kjappere enn Eduardo Gil Marcos. Jonathan Crickmore ble nummer tre.

Lone Brochmann ble nummer fem i kvinneklassen. Den ble vunnet av Natalia Gemperle, foran Cecilie Friberg Klysner og Galina Vinogradova.

Øystein Kvaal Østerbø og Ulrik Astrup Arnesen ble henholdsvis nummer ni og 13 i klassen for menn.

Det neste løpet i Park World Tour blir fredag når det er klart for nytt løp i Beijings Rose Garden.

