Lagerbäck i dialog med seg selv om å fortsette

NTB Sport

– Jeg kan faktisk ikke svare nå. Vi har hatt en kort prat, og nå fører jeg en veldig dialog med meg selv, men lenger enn det har jeg ikke kommet, sa landslagssjefen tirsdag.

Under forrige samling sa Lagerbäck at han ikke kunne uttale seg om muligheten for å forlenge avtalen før fotballforbundet spurte ham. Nå har forbundsledelsen ved president Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt gjort det klart at de vil forlenge avtalen som løper ut neste år.

– Pål og Terje har ikke satt noen tidsfrist, men min oppfatning er at dette bør avklares så tidlig som mulig, særlig når de er så snille og sier at jeg er første navn. Avgjørelsen kommer nok til å treffes i nær framtid, sa Lagerbäck.

– Det som taler mot å forlenge ser jeg når jeg titter meg i speilet. Jeg vet hvor gammel jeg er, og det handler om å binde meg opp i to år til. Samtidig føles det utrolig gøy og hedrende å få denne støtten, også fra spillerne og støtteapparatet, og det er også inspirerende å jobbe med en ung og lovende tropp.

Han har fortsatt sjansen til å bryte Norges langvarige sluttspilltørke allerede innen gjeldende avtale, men det blir i så fall gjennom nasjonsligaomspillet i mars. Innen da kan han ha skrevet under for nok en kvalifisering, som da gjelder VM i Qatar om tre år.

(©NTB)