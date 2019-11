Drømmetreff ga kruttsterk Leipzig-seier

NTB Sport

Drømmetreffet til den østerrikske kantspilleren Marcel Sabitzer kom 18 minutter ut i annen omgang. 25-åringen tok ned et langt innlegg fra svenske Emil Forsberg bak i feltet, og sendte avgårde et kremmerhus av et skudd. Ballen føk inn i lengste kryss.

Zenit-keeper Mikhail Kerzhakov var sjanseløs.

Den kruttsterke borteseieren i Russland betyr at Leipzig topper tabellen i gruppe G uavhengig av resultatet i kampen mellom Lyon og Benfica senere tirsdag.

Den tyske klubben tok sin tredje seier på fire forsøk i gruppespillet og nærmet seg utslagsrundene med sjumilssteg. Lyon og St. Petersburg følger nærmest, men er begge fem poeng bak.

Godt treff

Den første scoringen i St. Petersburg tirsdag kom sekunder før pause. Også det var et godt treff. Et frisparkforsøk fra gjestene gikk i muren, men på 20 meter plukket midtbanespiller Diego Demme opp på ballen. Sekunder senere lå den i nettmaskene nede til høyre for Zenit-keeper Kerzhakov.

Hjemmelagets sisteskanse var dekket da Demme skjøt og ble passiv tilskuer til at ballen føk inn ved stolpen.

Scoringer er ikke hverdagskost for Demme. Tirsdagens mål var kun hans andre som profesjonell fotballspiller. Det første kom tilbake i april 2017.

27-åringen ble hentet til Leipzig fra Paderborn i 2014. Den gang spilte klubben på tredje nivå i tysk fotball.

Annullert mål

Leipzig kunne også tatt ledelsen tidligere i omgangen. Snaue kvarteret var spilt da Marcel Halstenberg trodde han hadde sendt gjestene i ledelsen, men VAR-sjekken avslørte en forseelse i forkant av at ballen gikk i mål.

Dermed ble scoringen annullert.

Det gjorde lite. Seieren var det til slutt ingen tvil om hvor skulle ende. For Leipzig lover det særdeles godt foran fortsettelsen i mesterligagruppespillet.

(©NTB)