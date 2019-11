Rankinghopp for Ruud før drømmeuken: – Det er dette vi har ventet på

NTB Sport

Åtte av verdens aller største tennistalenter under 21 år møtes i Next Generation ATP-finalen i den italienske motehovedstaden Milano denne uken. De første kampene spilles tirsdag.

På vei inn den gjeve turneringen får Casper Ruud med seg et hyggelig rankinghopp. På den ferske listen som ble presentert mandag klatrer han sju plasser til 56.-plass. Det er kun to plasser bak bestenoteringen fra tidligere denne sesongen.

I Milano kan 20-åringen legge grunnlaget for videre klatring.

– Det er denne uken vi alle har ventet på, sier nordmannen til arrangørens nettsider foran storturneringen i Milano.

Deltakelse i Next Gen-finalen har vært et mangeårig mål for Snarøya-gutten. I 2017 var han svært nær, men havnet rett utenfor det gjeve selskapet.

– Det var et stort mål for meg å være her i år, så du kan nok si at det er en fin måte å avslutte Next Gen-karrieren min på, sier tennisprofilen, som neste år er for gammel til å være aktuell for turneringen.

Ikke gammel

Sju av spillerne i Milano-turneringen får plass som følge av sine prestasjoner denne sesongen, mens nummer åtte gis billett gjennom et wildcard.

Ruud ser fram til å møte et knippe av verdens største tennistalenter.

– Flesteparten av kampene våre på Touren er mot mye eldre spillere, så det blir artig å måle krefter mot hverandre.

Norges fremste tennisprofil fyller i desember. Det gjør ham til en av veteranene i startfeltet i Milano. Flere av rivalene er godt under Ruuds alder.

– Jeg skal ikke si at jeg føler meg gammel, men det er yngre spillere som gjør det bedre enn meg. Jeg er noen skritt bak dem akkurat nå, men jeg har lagt et godt fundament i år og er forhåpentligvis klar for en enda bedre sesong neste år, sier han.

Nummer fire

I Milano deltar ved siden av Ruud også australske Alex de Minaur, amerikanske Frances Tiafoe, svenske Mikael Ymer, serbiske Miomir Kecmanovic, franske Ugo Humbert, italienske Jannik Sinner og spanske Alejandro Davidovich Fokina.

Trekningen som ble gjennomført før helgen plasserte Ruud i gruppe A. Der skal også hans doublepartner Kecmanovic fra Serbia spille.

Det samme skal australske de Minaur, den høyest rangerte spilleren i turneringen, og spanske Fokina.

I første kamp tirsdag møter Ruud nevnte Kecmanovic.

Nordmannen er rangert som nummer fire i turneringen.

(©NTB)