Ventura avsluttet bra, 41.-plass på Bermuda

En firedobbel bogey første dag gjorde at Ventura kom skjevt ut i turneringen. Han greide så vidt cuten halvveis, med ett slags margin, og lørdag ble en ellers god runde skjemmet av en trippelbogey.

Søndag holdt Ventura seg unna slike opplevelser. Runden hans inneholdt seks birdier og to bogeyer og sendte ham til sju slag under par totalt for turneringen. Han brukte 70 slag på hver av de tre første rundene.

Brendon Todd fra USA vant turneringen. Han avsluttet med en knallsterk 62-runde søndag og vant med fire slags margin til Harry Higgs. Totalt var Todd 24 slag under par.

Turneringen hadde et B-preg ettersom de fleste av de beste deltok i WGC-turneringen i Kina.

