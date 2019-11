NTB Sport

Hendelsen søndag oppsto etter en drøy halvtime. Brann-supportere kastet en rekke bluss ut på banen, og noen i Vålerenga-svingen svarte med å tenne på et Brann-flagg. Kampen ble stoppet i cirka fire minutter mens banen ble ryddet.

Det er annen gang på en uke at en kamp i den norske toppdivisjonen stoppes som et resultat av hva som skjer på tribunen. Forrige helg ble rivaloppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga stoppet to ganger etter at det ble kastet bluss og fyrverkeri ut på banen.

