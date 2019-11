Storseier for Engen og Minde i Tyskland

NTB Sport

Engen spilte hele kampen, mens Kristine Minde kom inn for venstrekant Ewa Pajor ved pause og spilte 2. omgang. Pajor og Pernille Harder hadde scoret to ganger hver i første omgang, etter et tidlig ledermål signert Zsanett Jakabfi.

I 2. omgang fullførte Harder sitt hattrick, mens Sara Björk Gunnarsdóttir og Engen scoret hver sin gang i sluttminuttene.

Wolfsburg har vunnet alle sine ni seriekamper så langt i sesongen, med 42-3 i total målscore. Freiburg på 6.-plass ble et lett bytte. Wolfsburg er tre poeng foran Hoffenheim og seks foran Bayern München.

