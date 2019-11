Roadracing: Viñales vant, men Márquez stjal showet

NTB Sport

Márquez sikret sin sjette VM-tittel allerede forrige måned, men han tar det ikke rolig for det. Under lørdagens kvalifisering veltet Honda-føreren stygt, og han hadde bare 11. beste startspor, men med fantastisk kjøring tok han seg opp i tetsjiktet allerede på de første rundene.

Han la den ene konkurrenten etter den andre bak seg og tok opp jakten på Viñales, men nådde ikke helt fram til ham. I mål skilte drøyt tre sekunder.

– Den første runden var utrolig. Jeg vil takke laget mitt for å ha gjort det mulig. Vanligvis sliter vi på denne banen, sa 26-åringen som søndag satte ny poengrekord for MotoGP-klassen. Hans 395 er 12 flere enn Jorge Lorenzo klarte i sin beste sesong.

Det gjorde han for øvrig samme dag som lillebror Álex Márquez sikret VM-tittelen i Moto2-klassen med 2.-plass bak Brad Binder på Sepang-banen.

For Viñales var seieren i MotoGP-klassen i Malaysias Grand Prix en fin oppreisning for skuffelsen i Australias Grand Prix forrige helg. Da veltet han etter å ha ledet det meste av løpet, og Márquez suste forbi til seier. Søndag kunne Yamaha-føreren juble for sin annen seier for sesongen.

– I Australia følte jeg at jeg hadde seieren i mine hender, men så gjorde jeg en feil. Denne helgen har jeg vært veldig stødig, og jeg visste at om jeg fikk ledelsen så måtte jeg bare stå på, sa han.

Den unge franskmannen Fabio Quartararo hadde pole position etter kvalifiseringsseieren lørdag, men han skuffet søndag og ble bare nummer sju. Tredjeplassen gikk til Andrea Dovizioso.

I Moto3-klassen vant Lorenzo Dalla Porta, som allerede har sikret VM-tittelen.

