Metz vant overlegent mot Vipers i mesterligaen

Vipers påførte Metz det eneste poengtapet så langt med 38-38 på hjemmebane for to uker siden, men i søndagens bortekamp ble det for vanskelig. Ragnhild Valle Dahl ble toppscorer med fire mål. Heidi Løke scoret tre ganger, ellers greide ingen Vipers-spiller å overliste hjemmemålvakten flere enn to ganger.

Metz startet som forventet i et voldsomt tempo og scoret fire på rappen før Vipers fikk inn sin første scoring. Både Dahl, Løke, Tonje Refsnes og Emilie Hegh Arntzen scoret to mål hver i første omgang. Dermed bidro de sterkt til at vertene ikke var mer enn 12-10 foran til pause.

I 2. omgang satte Vipers tre raske og tok ledelsen før Metz svarte til 13-13. Deretter ble det satt få angrep som resulterte i mål for Vipers. Frankrike skaffet seg en klar ledelse.

Vipers prøvde å slå tilbake og var bare tre mål bak på 19-16, men mot slutten raknet det. Hjemmelaget scoret sju av kampens siste mål og kunne juble for nimålsseier.

Vipers ligger på tredjeplassen som gir plass i hovedrunden, men det er bare ett poeng ned til Podravka Koprivnica på sisteplassen. FTC Hungaria, som er neste motstander i Ungarn, er poenget foran Vipers.

Lykkes ikke Vipers i den kampen, vil den siste kampen hjemme mot Podravka bli helt avgjørende for hvorvidt laget tar seg videre.

