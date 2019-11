Everton-spiller ut med skrekkskade i 1-1-oppgjør

NTB Sport

I det 79. minutt brøt Son Heung-min sammen i gråt etter å ha kastet seg inn i en takling av André Gomes og sett Everton-spilleren pådra seg en svært stygg skade. Dommeren viste sørkoreaneren det røde kortet, og han forsvant gråtende i garderoben.

De andre spillerne var kraftig påvirket av den stygge skaden.

Tottenham måtte se seg slått av serieleder Liverpool 1-2 på Anfield forrige helg. Søndag klarte de ikke å reise seg under hardt press på Goodison Park. På sin andre tur til Liverpool denne spilte de uavgjort mot Everton, i Premier Leagues ellevte runde.

Med uavgjort beholder Tottenham sin 11.-plass på tabellen. Marricio Pochettinos mannskap har dermed vunnet bare to av sine siste 10 kampene i ulike turneringer.

Tottenham måtte greie seg uten sin toppscorer Harry Kane grunnet en virussykdom.

Everton ligger fortsatt på en 17.-plass med 11 poeng. Hjemmelaget har ikke slått Tottenham siden 2012.

Få sjanser

To lag med hardt press på seg måtte gjøre alt for å unngå et tap på Goodison Park. Det var ingen særlig stor fremdrift for noen av lagene, selv om Tottenham satt på ballbesittelsen i store deler av kampens første omgang.

Tilløpet til den første store målsjansen for hjemmelaget kom da André Gomes sendte en pasning til Richarlison, men som ble blokkert tidlig av Tottenham.

Etter 30 minutter spilt begynte etter hvert stemningen på Goodison Park å stige. Everton fikk en ny målsjanse da Richarlison fikk lagt ned ballen på 15-meteren og skjøt i vendingen. Ballen trillet derimot rett i hendene på Tottenham-keeper Paulo Dino Gazzaniga.

Kort tid etter måtte VAR inn, da Moussa Sissoko satt albuen rett i skulderen på Gomes. Evertons midtbanespiller ble liggende noen minutter på gresset, men var etter kort tid tilbake i spillet. Det sto 0-0 til pause, i det som så ut til å være en omgang mellom to lag i poengstrid på tabellen.

Fryktelige scener

Etter hvilen la vertene høyt press på Tottenham, og nok en gang måtte VAR på banen da Son fikk venstrefoten klemt under mageregionen til Evertons Yerry Mina. Ingen VAR-dømmende på hendelsen, og spillet fikk fortsette.

Så kom scoringen som satt resten av Goodison Park i stillhet. På en målgivende pasning fra Son sendte Dele Alli bortelaget i ledelsen i det 63. minutt. Etter å ha forsert et par meter innover i 16-meteren satt han ballen fint i hjørnet.

Så kom de fryktelige scenene rundt skaden til Gomes.

Rett etter skaden slo Everton tilbake og satte 1-1 på overtid, noe som holdt liv i kampen til det siste. Etter en målgivende pasning fra Lucas Digne var det Cenk Tosun som sørget for utligningen.

Tottenham møter Sheffield United i neste runde. Everton møter Southampton på bortebane.

