Elverum mistet seieren i siste sekund

– Jeg er både litt skuffet og fantastisk stolt av det vi gjorde i 2. omgang. Guttene la igjen alt ute på parketten. Det er synd at vi ikke fikk to poeng, men det var fantastisk det vi viste, sa Elverum-trener Michael Apelgren til TV4.

Det ble tap i de fem første kampene i gruppespillet, men i søndagens kamp mellom gruppas to poengløse lag øynet Elverum sjansen for seier. Laget måtte imidlertid slite hardt mot gjester som var like seierssultne.

Laget fra Kroatia scoret kampens tre første mål og hadde lenge en klar ledelse. Elverum kom seg foran på 9-8 og 10-9, men avsluttet den første omgangen dårlig, og det sto 13-18 til pause etter at Zagreb scoret omgangens fem siste mål.

Elverum lå under med fem mål så sent som på 18-23 et godt stykke ut i 2. omgang. Så scoret Elverum fire ganger på rad, og det var full kamp igjen.

Hjemmelaget var à jour første gang på 25-25, og deretter scoret lagene annenhver gang fram til 29-29. Da Alexander Blonz scoret på straffekast sju sekunder før slutt, var Elverum i ledelse for første gang i 2. omgang.

Zagreb tok timeout og benyttet de gjenstående sekundene godt. Ett sekund før full tid brøt Marin Sipic gjennom og satte inn utligningsmålet. Dermed var det gjestene som danset seiersdans, mens Elverums spillere hang med hodet.

Blonz ble Elverums toppscorer med åtte mål, mens keeper Emil Imsgard ble kåret til lagets beste spillere etter meget godt spill i 2. omgang.

