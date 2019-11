James sendte Molde nærmere seriegull da rivalen Kristiansund ble slått

NTB Sport

Moldenserne fikk seg en smell forrige helg da de tapte borte mot Rosenborg. De var derfor ekstra revansjsugne da rivalen Kristiansund kom på besøk, og 2-3-tapet fra tidligere i sesongen skulle hevnes.

Ledelsen tok Molde etter et kvarters spill da Leke James spilte vegg med Mattias Moström og sistnevnte la ballen på tvers til Fredrik Aursnes. 23-åringen kunne enkelt setter inn sitt første mål for sesongen i det åpne målet.

Leke James satte selv inn 2-0 etter pause og avgjorde kampen til Moldes fordel.

– En veldig viktig seier for oss. Tre poeng gir oss positivitet før de resterende kampene som skal bidra til at vi når målet om seriegull. De kom sterkt ut i 2. omgang, så målet var viktig for å få roet ned kampen, sa Leke James til Eurosport etter kampen.

Trener Erling Moe var full av lovord om spissen etter nok en scoring.

– Vi har kjørt ham hardt etter en lang skadeperiode, og han har stått godt. Han har det lille ekstra som et godt fotballag trenger. Han gjør andre gode og gjør ting selv, sa Molde-sjefen og mente at seieren til slutt var fullt fortjent.

– Jeg tror alle vet hvordan tabellen ser ut. Det var ekstra spenning i kroppen, og jeg er fornøyd med hvordan vi åpnet og fram til vi fikk 1-0. Etter det så jeg litt feighet som gjorde at vi spilte sidelengs og bakover i stedet for fremover. Dermed kom de litt mer inn, men til slutt var det en fortjent seier der vi skapte de aller største sjansene, oppsummerte Moe.

Med Magnus Wolff Eikrem på benken fikk Eirik Hestad sjansen i tierrollen bak Leke James. Den sjansen tok han virkelig vare på da han serverte James med en lekker stikker etter 59 minutter. Alene med keeper var nigerianeren sikker da han satte inn 2-0 med sin 13. scoring for sesongen.

Legger press på Bodø Glimt

James var nære ved å punktere kampen da han la igjen ballen til Etzaz Hussain med ti minutter igjen på klokka. Midtbanespilleren skjøt via et KBK-bein og satte keeper Serigne Mor Mbaye helt ut av spill.

Berøringen gjorde at ballen fikk en skru som gjorde at den nærmet stoppet på målstreken. Returen plukket Aursnes opp, men debutanten Mbaye vartet opp med en ny strålende redning og var sterkt delaktig i at Molde kun scoret to mål.

Seieren gjør at Molde nå har 59 poeng, ni poeng mer enn Bodø Glimt som møter Haugesund søndag. Skulle Kjetil Knutsens mannskap avgi poeng der, er det kun syltynn teori som kan frata Molde klubbens første seriegull siden 2014.

– Det er ikke hundre prosent klart, men vi er på god vei, konstaterte Aursnes i intervjuet med Eurosport etter kampen.

Molde får besøk av Strømsgodset i neste serierunde, før de skal til Oslo for å møte Vålerenga og til slutt møte Bodø Glimt hjemme.

Glimt på sin side har igjen Rosenborg og Kristiansund ved siden av Molde.

Utligningen annullert

Kristiansund bød virkelig opp til kamp og presset til tider hjemmelaget, men de klarte kun å overliste keeper Andreas Linde ved én anledning.

Etter halvtimen spill headet Flamur Kastrati ballen i Molde-målet. Dommer Kai Erik Steen valgte imidlertid å annullere målet for angrep på Linde da Aliou Coly gikk for hardt til i kroppen på sisteskansen.

– Det er vondt å tape et derby. Jeg mener vi ble snytt for et mål. Vi driver med kontaktsport, og det var ikke nok kontakt, synes jeg. Med målet ble det en annen kamp, men totalt vant de fortjent, sa Kastrati til Eurosport om den kontroversielle situasjonen.

