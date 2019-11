Chelsea inntok tredjeplassen etter nytt mål fra Tammy Abraham

NTB Sport

Gjestene fra London gikk rett i strupen på Watford og tok ledelsen med bare fem minutter spilt da Jorginho vartet opp med en lekker målgivende fra omtrent midtbanestreken.

I enden av bakromspasningen dukket toppscorer Tammy Abraham opp og fikk en enkel jobb med å sette inn 1-0 med sin niende ligascoring. Han er med det toppscorer i Premier League sammen med Sergio Agüero og Jamie Vardy.

Abraham viste etter 55. minutter at han kan mer enn å score mål. 22-åringen dro seg fri til høyre ved dørlinjen og la inn i feltet langs bakken til Christian Pulisic, som kunne løpe inn 2-0 og sitt fjerde mål for sesongen.

Ti minutter før slutt rotet Jorginho det til med å lage straffesparket Gerard Deulofeu reduserte på, noe trener Frank Lampard ikke var spesielt fornøyd med.

– Vi spilte veldig bra. Midtbanen vår var enestående, men vi slurvet det til mot slutten. De siste ti minuttene var forferdelig med tanke på hvordan kampen hadde forløpt. Vi må bli mer kyniske, sa Lampard ifølge AFP etter nervepirrende sluttminutter.

Opp på tredjeplass

Watford fikk med 2-0-målet en lang vei tilbake i kampen, men takket være Jorginho fikk hjemmelaget straffespark med ti minutter igjen å spille. Den italienske midtbaneeleganten forsøkte å dra av Deulofeu inne i eget felt, og endte til slutt opp med å felle spanjolen.

Etter en kontrollsjekk fra VAR satte Deulofeu sikkert inn reduseringen til 2-1.

Sju minutter på overtid fikk Watford frispark i farlig posisjon. Ballen ble løftet inn i feltet der keeper Ben Foster fikk avsluttet mot mål. Men kollega Kepa Arrizabalaga vartet opp med en strålende redning nede i det venstre hjørnet.

Dermed red Chelsea av stormen og sikret seg sin femte strake ligaseier. Laget inntar med det tredjeplassen før Leicester skal i aksjon mot Crystal Palace søndag.

I Watford er det nå full krise med kun fem poeng på de elleve første seriekampene. Det betyr bunnen av tabellen før møtet med Norwich på plassen over neste helg.

Foster storspilte

Den engelske sisteskansen Ben Foster var mye av grunnen til at Chelsea gikk til pause med bare ett mål. Han sto fenomenalt bakerst og reddet hjemmelaget både da Abraham sto alene og kunne sette inn sitt annet etter 18 minutter, og headingen fra Pulisic på den påfølgende corneren.

Samme Pulisic forsøkte seg to minutter før pause da han dro seg inn i banen og banket til. Foster fikk et par fingre på ballen slik at den gikk i tverrliggeren og ut.

Sju minutter på overtid kunne Foster blitt den store helten for Watford om avslutningen hadde overlistet Kepa.

