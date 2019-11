Bjørdal scoret sitt annet mål for sesongen i Belgia

NTB Sport

22-åringen dukket opp på rett sted til rett tid da det var spilt 38 minutter. Skuddet til spissen Cyle Larin ble reddet av keeper, men på returen var Bjørdal først og trillet ballen i åpent mål til 1-0 for Zulte Waregem.

Det så lenge ut til at nordmannen skulle bli matchvinner. Ti minutter før slutt vartet imidlertid hjemmelagets Aboubakary Koita opp med et kremmerhus av de helt sjeldne. Fra drøye 35 meter sendte han av gårde et skudd rett opp i det venstre krysset, utakbart for keeper Sammy Bossut.

Men på overtid, etter at Bjørdal var byttet ut, satte canadiske Larin inn seiersmålet til 2-1 for Zulte Waregem, som med seieren klatrer opp til femteplass i den belgiske toppserien.

Bjørdal scoret sitt første mål for sesongen i den tredje serierunden da Sander Berge og Genk ble slått 2-0. Lørdag bar Berge kapteinsbindet for Genk hele kampen da laget tapte 0-2 borte mot Eupen.

Simen Juklerød satt på benken og måtte se Antwerpen tape 1-3 for Mouscron.

Det var heller ingen stor dag for Oostende-trener Kåre Ingebrigtsen. Hans lag tapte 0-1 borte for St. Truiden og er uten seier på ni kamper.

