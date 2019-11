Barty vendte til seier og møter Svitolina i WTA-finalen

NTB Sport

Roland-Garros-vinner Barty brukte nesten to timer på å slå Plisková 4-6, 6-2, 6-3 i en duell mellom de to høyest rangerte kvinnelige spillerne i verden. Barty deltar i sesongfinalen for første gang og prøver å krone en fantastisk sesong med seier.

Svitolina har ikke vunnet en turnering i år og greide så vidt å kvalifisere seg blant de åtte som får delta i WTA-mesterskapet, men hun har sterke tradisjoner i turneringen i Kina og noterte sin 10. strake seierskamp i turneringen da hun vant 5-7, 6-3, 4-1 over Belinda Bencic i sin semifinale.

Bencic slet med krampe allerede fra slutten av første sett, og til sist ble det så ille at hun måtte gi seg. Kampen varte en time og 50 minutter, tre minutter mindre enn Bartys kamp.

Barty har tapt alle sine fem tidligere kamper mot Svitolina, som dessuten stortrives på det langsomme underlaget i Shenzhen.

– Jeg akter å nyte kampen. Jeg har ikke noe å tape, og jeg vil prøve å avslutte sesongen min på en god måte, sa den australske verdenseneren.

Vinneren av søndagens finale innkasserer en total seierspremie på 4,725 millioner dollar (43 millioner kroner), den største i tennishistorien.

Bencic var den tredje spilleren som har trukket seg underveis i en kamp i Shenzhen denne uken, mens Naomi Osaka trakk seg etter en seierskamp.

– Banen her er fryktelig for musklene, sa Bencic.

