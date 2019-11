Ventura klarte cuten med et nødskrik

NTB Sport

24-åringen var ett slag unna å klare cuten da han gikk løs på det 17. hullet. Med fire slag på par fem-hullet klatret nordmannen opp til to slag under par. Dermed får Ventura spille også lørdag og søndag. Han ligger på 59.-plass etter to dager.

Ventura fikk en skrekkelig start på turneringen da han da han slo en firedobbel bogey på første hull torsdag. Nordmannen løftet seg deretter stort og endte åpningsdagen på ett slag under par.

Fredag fortsatte han den gode trenden med birdie på det første hullet. Han fulgte opp med en ny birdie på hull sju før det ble bogey på de to neste hullene.

Ventura gikk deretter sju strake hull på par, før han slo den viktige birdien på nest siste hull.

Amerikanerne Harry Higgs, Brendon Todd og Scottie Scheffler ligger i delt ledelse etter to dager. De er alle elleve slag under par.

PGA-turneringen avsluttes søndag.

