Tokyos guvernør snur: Går med på at maraton flyttes til Sapporo

NTB Sport

– Vi blir ikke enige med IOC, men vi skal ikke stå i veien for avgjørelsen. IOC har uansett avgjørende myndighet i saken, sier Tokyos guvernør Yuriko Koike til AFP.

IOC gikk i oktober inn for å flytte maraton- og kappgangøvelsene 800 kilometer nordover, fra Tokyo til Sapporo, på grunn av den krevende varmen som er ventet under lekene i den japanske hovedstaden i juli og august neste år. På den nordlige øya Hokkaido er temperaturen og luftfuktigheten vesentlig lavere.

Tokyo satte seg som ventet mot dette, og guvernør Koike argumenterte med at Tokyos innbyggere gjerne ville se maraton og kappgang i byens gater.

Svært motvillig innser hun at ikke kan gjøre om IOCs avgjørelse.

– Det er en avgjørelse uten enighet, slår hun fast.

IOC lover at Tokyo ikke skal bli økonomisk skadelidende for at øvelsene flyttes til Sapporo.

(©NTB)