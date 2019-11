NTB Sport

Tre minutter før slutt så et selvmål ut til å avgjøre kampen for Rosenborg, men Sætra sørget for poengdeling på overtid i det som var et fyrverkeri av en fotballkamp i Drammen. Rosenborg tok ledelsen 1-0, Strømsgodset snudde til 2-1, deretter slo gjestene tilbake nok en gang og ledet 3-2 tre minutter før slutt.

Sætra var blitt byttet inn for hjemmelaget bare minutter tidligere og var sist på ballen på en corner. Avslutningen så ut til å gå via ryggen.

– Det var veldig deilig. Vi trengte den. Med tap her hadde det blitt veldig vanskelig, sa Godset-helten Sætra til Eurosport.

Med fredagens uavgjort ligger Strømsgodset på 13.-plass. Klubben er ett poeng foran kvalifiseringsplass og to foran direkte nedrykk. Konkurrentene har i tillegg én kamp til gode, så Strømsgodset lever fortsatt farlig.

Rosenborg på etterskudd

Like fornøyd var ikke Rosenborg-trener Eirik Horneland.

– Det var en kamp helt ute av kontroll. Jeg har ikke vært med på en kamp som trener eller spiller med så mye hawaii-fotball, sa han til Eurosport.

– Det var helt forferdelig. Det er det verste som fotballtrener når kampen er ute av kontroll, sa han.

For RBK kan poengtapet koste dyrt. De er nå ett poeng bak Odd på tredjeplass, men Skien-klubben har én kamp til gode. De tre beste lagene i Eliteserien sikrer kvalifisering til Europa neste sesong, men det ser stadig vanskeligere ut for trønderne.

Rosenborg kan gå glipp av mange millioner om de havner utenfor de tre beste. Laget slo tilbake etter en tung periode da de vant 3-1 over serieleder Molde forrige helg, men fredag kom nok en nedtur.

Overtidsdrama

Etter en frisk start av hjemmelaget var det Rosenborg som tok ledelsen etter et drøyt kvarter. Etter en corner fant Samuel Adegbenro midtstopper Hovland som kriget inn ledermålet for trønderne.

Bare fire minutter senere slo hjemmelaget tilbake. Kristoffer Tokstad gikk i bakken innenfor 16-meteren og Godset ble tildelt straffespark. Keeper André Hansen hoppet ut i en duell og klarerte ballen. Han traff også lagkamerat Birger Meling, og i samme duell gikk Tokstad ned. Maigaard var iskald og chippet inn utligningen fra 11 meter.

Åtte minutter etter hvilen var kampen snudd. Muhamed Keita mottok ballen i feltet, plasserte den vakkert i det lengste hjørnet og sørget for 2-1 til Strømsgodset.

17 minutter før full tid slo Rosenborg tilbake. Anders Konradsen ble felt, og fra straffemerket var kaptein Mike Jensen sikker.

Kampen så ut til å være avgjort da Glesnes satte ballen i eget mål tre minutter før slutt, men på overtid satt den altså for Strømsgodset igjen. Sætra var på rett plass til rett tid på en corner. Ballen gikk via ryggen til forsvarsspilleren og inn i det lengste hjørnet.

