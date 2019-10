Sky Sports: Liverpools kvartfinale kan bli flyttet til januar

NTB Sport

Sky Sports melder torsdag at English Football League (EFL), som arrangerer ligacupen, skal åpne for å flytte den aktuelle kvartfinalen.

De signalene kommer i kjølvannet av at Liverpool-manager Jürgen Klopp onsdag truet med å trekke Anfield-klubben fra turneringen. Årsaken var at kvartfinaledatoene kolliderte med Liverpools deltakelse i klubb-VM i Qatar.

Kvartfinalene i ligacupen skal etter planen spilles i uken som begynner med mandag 16. desember. Onsdag 18. desember spiller Liverpool semifinale i klubb-VM.

I samtaler

Torsdag morgen opplyste EFL-ledelsen at samtaler var igangsatt med Liverpool-ledelsen for å løse kampdato-floken. Ifølge Sky Sports skal én mulig løsning være at kvartfinalekampen mot Aston Villa blir lagt til uken som begynner med 6. januar. Det er samme uke som semifinalene er berammet.

I så fall er det nærliggende at semifinalen som involverer vinneren av møtet mellom Liverpool og Villa også må flyttes.

Planen om at finalen skal spilles på Wembley 1. mars står samtidig fast.

Oppgitt Klopp

Det kompliserer imidlertid også saken at det må finnes en ny dato for Premier League-møtet mellom West Ham og Liverpool. Det var også oppsatt mens Anfield-klubbens stjerner spiller klubb-VM i desember.

Manager Jürgen Klopp var klar i sin tale etter onsdagens åttedelsfinale mot Arsenal. Der spilte mannskapet til tyskeren seg videre etter straffesparkkonkurranse.

– Dette viser det problemet vi har i Premier League med at ingen bryr seg om slike ting. Det er sånn det er, sa han oppgitt til Sky Sports.

Liverpool er forpliktet til å spille klubb-VM som regjerende mesterligavinner.

