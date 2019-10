Samuelsen-magi sendte Haugesund til cupfinale med 3-0 over Odd

NTB Sport

Odd er ubeseiret på hjemmebane i serien etter 13 kamper, men tok seg til semifinale i cupen gjennom en rekke bortekamper. Da laget fikk hjemmebane i semifinalen, øynet de fleste cupfinale og sjansen til å ta klubbens 13. NM-tittel, men slik skulle det ikke gå.

Haugesund tok ledelsen på Niklas Sandbergs straffespark i det 49. minutt. Siden leverte Helge Sandvik flere flotte redninger da Odd presset på for utligning, inntil Samuelsen punkterte kampen i det 83. minutt. Rett før slutt satte Sondre Tronstad punktum med 3-0.

– Det blir en rolig feiring, for vi har kamp igjen søndag, men dette er helt fantastisk, sa Samuelsen til NRK.

8. desember får FKH muligheten til å vinne kongepokalen for aller første gang.

– Når Martin plutselig driver en annen idrett så er det vanskelig å stoppe ham. Helge var god, men Martin var hakket bedre, sa Haugesunds 36-årige superveteran Christian Grindheim til NRK.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo advarte før kampen mot å gi Samuelsen rom å boltre seg i. Etter en relativt situasjonsfattig 1. omgang la Haugesund-spilleren ut på et dribleraid da den andre omgangen bare var et par minutter gammel. Han suste forbi Espen Ruud, var på vei forbi Fredrik Semb Berge også, og stupte over forsvarerens utstrakte bein. Straffesparket så greit ut, og Sandberg skjøt ballen inn helt ute ved stolpen.

Savnet Børven

Et Odd-lag som savnet sin utestengte storscorer Torgeir Børven (gule kort) spilte gjestene lave i den første omgangen, men greide sjelden å spille seg til sjanser. Tobias Lauritsen hadde den største etter fem minutter, men skuddet gikk i nettveggen.

– Vi visste at de kom til å bli mer og mer frustrerte, og at vi kom til å få muligheter. Vi fikk straffesparket og holdt tett bakover, sa første målscorer Sandberg til NRK.

– Vi var litt heldige også, medga han.

Først etter baklengsmålet begynte Odd å vise seg virkelig farlig.

Sandvik måtte ta fram sin første kjemperedning da Vebjørn Hoff satte hodet på et Ruud-innlegg i det 57. minutt.

Ti minutter senere ble Fredrik Nordkvelle nydelig spilt gjennom av Markus Kaasa, som akkurat var byttet inn. Han fikk avslutte alene med keeper, men Sandvik svarte med en fin beinparade.

Heldig?

Rett etter ropte Odd på straffespark, og kanskje med rette. Risa jaget ballen i feltet. Sondre Tronstad var først på ballen og klarerte, men både han og Sandberg traff Risa i situasjonen, og gjestene var litt heldige der.

I det 72. minutt fikk Nordkvelle nikke fra kort hold på innlegg fra Rudd, men styrte den rett på keeper.

Det skulle bli Haugesund som fikk juble. Samuelsen vant ballen høyt på banen etter svakt spill av Fredrik Oldrup Jensen, dro innover og avsluttet med et skudd i nærmeste hjørne. Dermed var semifinalen punktert.

Tronstad gjorde 3-0 med et fint soloraid der han dro seg forbi både Semb og Kaasa før han avsluttet med scoring fra nesten død vinkel.

Som da Haugesund i 2007 spilte seg fram til sin første cupfinale ble Odd slått i semifinalen. Den gang ble det finaletap mot Lillestrøm, i desember håper FKH å få hendene på pokalen.

(©NTB)