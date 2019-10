Sagosen skal jakte OL-billett på hjemmebane

NTB Sport

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har besluttet at Norges kvalifiseringsgruppe skal spilles i nybygde Trondheim Spektrum fra 17. til 19. april neste år.

Det var ikke gitt at kampene ville bli lagt til Norge, men Norges Håndballforbund søkte i september om å få arrangøransvaret. Svaret fra IHF ble altså positivt.

– En svært gledelig beskjed å få. Det er veldig moro at vi får en ny bekreftelse på at vi anses som en dyktig arrangørnasjon, sier president Kåre Geir Lio i Norges Håndballforbund.

Spania kommer?

Trondheim Spektrum skal også huse flere gruppespillskamper under håndball-EM for menn i januar neste år.

Nybygde Trondheim Spektrum rommer over 8000 tilskuere. Fire nasjoner deltar i neste års OL-kvalifisering, inkludert Norge. Chile og Sør-Korea blir to av Norges motstandere. Sammen med disse tre lagene vil puljen bestå av ytterligere én europeisk nasjon. Per nå er denne nasjonen Spania, men plassen blir ikke endelig spikret før etter EM i januar.

Alle skal møte alle i trønderhovedstaden. De to beste på sluttabellen er klare for sommerlekene i Japan.

Sist Norge var representert i herrehåndball under et sommer-OL var helt tilbake i 1972. Tolv nasjoner av hvert kjønn skal delta i håndballturneringen under i Tokyo neste sommer.

Danmark klare

På herresiden er Danmark forhåndskvalifisert som verdensmester, mens Japan er med som vertskap. Vinneren av det kommende europamesterskapet vil også være automatisk kvalifisert.

Skulle Sander Sagosen og Norge bli europamestre eller ta sølv bak Danmark, er OL-billetten allerede i boks. Da blir det naturlig nok ingen kvalifisering i Trondheim.

– Hvis lykken vil det slik at vi slipper å arrangere OL-kvalifisering fordi vi kvalifiserer oss gjennom EM, skal vi overleve det, sier håndballpresident Lio.

(©NTB)