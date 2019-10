Rostov utslått av cupen uten Normann

NTB Sport

Jordan Larsson, sønn av den svenske fotballegenden Henke, er brennhet for tiden og scoret begge hjemmelagets mål, ett i hver omgang. Innbytter Alexander Dolgov reduserte tre minutter før full tid, men Rostov maktet ikke å utligne.

Seieren gjør at det er Spartak som får møte CSKA Moskva i kvartfinale i mars.

Normann presterer på et veldig høyt nivå for Rostov, som er på 2.-plass i russisk eliteserie tre poeng bak serieleder Zenit St. Petersburg. Han har startet 13 av de 14 seriekampene så langt. Sist helg forlot han banen rett før full tid i 2-0-seieren over Sotsji. Det var første gang i sesongen Normann er blitt byttet ut.

Rostovs neste seriekamp er borte mot Krasnodar søndag.

