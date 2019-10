Internasjonale organisasjoner sammen mot juks i idretten

NTB Sport

International Forum for Sports Integrity (IFSI) samlet deltakere fra blant annet den olympiske bevegelsen, Europarådet, FN, Interpol, Europol, nasjonale myndigheter og ulike forskningsmiljøer. Norges idrettsforbund var invitert av IOC og stilte med Jordet, som også er medlem av IOCs jussekspertgruppe for å motvirke manipulasjon av idrettskonkurranser.

– Manipulasjon og juks i idretten er en av vår tids største trusler. Derfor er det viktig at NIF bidrar internasjonalt i kampen for å sikre vilkårene for fair play i idretten. Vi ønsker å være til stede og bidra med vår fremste fagkompetanse, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i en pressemelding fra idrettsforbundet.

IOC-president Thomas Bach understreket under møtet betydningen av samarbeid på tvers av ulike organisasjoner og fagmiljøer for å beskytte idretten mot manipulering og korrupsjon.

Retningslinjer

Det ble under møtet lagt fram en rapport utarbeidet av IOC og FN som gir råd og retningslinjer idrettsorganisasjoner kan benytte for å motta og følge opp varsler om manipulering, trakassering, doping og andre uønskede forhold.

– Man kan ikke løse disse utfordringene alene. Et tett samarbeid mellom ulike interessenter, både nasjonalt og internasjonalt, er helt nødvendig for å jobbe målrettet og oppnå synlige resultater på disse problemområdene. IFSI-møtet i Lausanne er en av flere viktige møteplasser i vårt felles arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser, sier Tord Jordet i pressemeldingen.

IOC og Europol undertegnet et dokument som skal styrke samarbeidet mellom organisasjonene i form av kompetanse- og kunnskapsdeling innen området manipulering av idrettskonkurranser.

Nettverk

Bach ønsket også lanseringen av et etterforskningsnettverk for idrett velkommen. Det består av over 200 kompetansepersoner fra nasjonale og internasjonale etterforskningsmiljøer, nasjonale olympiske komiteer og domsorganer i ulike idrettsorganisasjoner.

– Det er helt avgjørende for både myndighetsorganer og idrettsorganisasjoner å kunne identifisere og sanksjonere de som står bak manipulasjon av idrettskonkurranser så tidlig som mulig. Et slikt nettverk vil styrke vår innsats på dette feltet, sier Jordet, som oppfordrer alle i norsk idrett til å bidra til en kultur der det meldes fra ved kjennskap til kritikkverdige forhold.

Europarådets konvensjon for manipulering av idrettsarrangementer, som tidlig ble ratifisert av Norge, trådte for øvrig i kraft 1. september i år.

