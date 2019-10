Comebacklaget Washington Nationals vant World Series

NTB Sport

Det hadde aldri skjedd før at de seks første kampene i World Series endte med borteseier, og sannelig endte ikke den sjuende og avgjørende også med bortejubel. Houston Astros hadde sjansen til å ta sin annen MLB-tittel på tre år, men i stedet var det Washington Nationals som vant 6-2.

Nationals vant de to første kampene, før forhåndsfavoritten Houston Astros tok de tre neste. Men Texas-laget maktet ikke å sette matchballen, og det utnyttet hovedstadsklubben.

Hjemmelaget ledet 2-0 foran matchens sjuende omgang. Da overtok bortelaget, som reduserte med en homerun fra 21-årige Houston-fødte Anthony Rendon og tok ledelsen da 36-årige Howie Kendrick også slo ballen opp på tribunen. Innimellom de to slagene ble Houston-kaster Zach Greinke, som hadde vært strålende i seks omganger, byttet ut. De to siste omgangene scoret Nationals ytterligere tre poeng.

– Det føltes som alle heiet på Houston, og vi visste at vi var underdogs. Dette viser at man aldri kan avskrive noen, sa Kendrick.

Mange avskrev Nationals da laget vant bare 19 av sine 50 første kamper i grunnserien. Laget tok seg så vidt til sluttspill. Der spilte laget til sammen fem vinn-eller-forsvinn-kamper og lå under hver eneste gang, bare for å komme tilbake og vinne.

– Jeg tror på disse gutta, og de tror på hverandre. Det viktigste med oss er at vi aldri gir opp. I mai sto vi med 19 seirer og 31 tap, og vi ga ikke opp da. Selvsagt kom vi ikke til å gi opp da vi lå under i World Series, sa manager Dave Martinez.

Ikke siden Boston Braves i 1914 har et lag vunnet World Series etter å ha hatt så mange flere tap enn seirer på et punkt i sesongen.

Washington Nationals ble for øvrig stiftet i 1969 og holdt til i Canada under navnet Montreal Expos fram til 2005. Da flyttet laget til Washington, som hadde vært uten et Major League-lag i 33 år.

Forrige gang et lag fra USAs hovedstad vant MLB-tittelen var i 1924, og laget var Washington Senators. Det laget flyttet til Minnesota og har siden 1961 hatt navnet Minnesota Twins.

Kasteren Stephen Strasburg, som startet og fikk seieren i kamp 2 og 6, ble kåret til World Series' mest verdifulle spiller.

