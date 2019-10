Svensk serieavslutning: Tre pokaler og 260 medaljer på fire arenaer

NTB Sport

Djurgården, Malmö og Hammarby har alle sjanse til å bli seriemester, mens AIK og IFK Norrköping kan sikre seg medaljer. Dramatikken utløses lørdag ettermiddag med samtidige kamper på fire arenaer.

– Dette året er ekstremt, sier prosjektleder Gert Nilsson om oppgaven med å sørge for at pokaler og medaljer for alle eventualiteter er til stede på de rette arenaene slik at seiersseremoni kan avholdes umiddelbart etter kampslutt.

Forbundets representanter har med seg tre pokaler (originalen og to kopier) samt flere enn 260 medaljer i ulike valører til de fire arenaene. Mest å holde styr på blir det i Norrköping, der serieleder Djurgården kommer på besøk. Der skal forbundets mann sitte med Lennart Johanssons pokal og hele fire medaljesett.

I svensk fotball får de fire første medaljer: Gull til serievinneren, stort sølv til toeren, lite sølv til treeren og bronse til fireren. Djurgården kan bli nummer en, to eller tre, IFK Norrköping kan bli nummer fire eller fem.

Norske spillere er blant dem som kjemper om gjeve medaljer lørdag. Fredrik Ulvestad, Aslak Fonn Witry og Per Kristian Bråtveit er i Djurgården, Jo Inge Berget i Malmö, Mats Solheim i Hammarby, Tarik Elyounoussi og Daniel Granli i AIK.

Slik er stillingen blant medaljekandidatene: 1) Djurgården 65, 2) Malmö 62, 3) Hammarby 62, 4) AIK 59, 5) IFK Norrköping 56.

Disse kampene avgjør: AIK – Sundsvall, Hammarby – Häcken, IFK Norrköping – Djurgården, Örebro – Malmö.

