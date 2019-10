England bøtelagt for svar på New Zealands haka, men støttes av motstanderens trener

NTB Sport

– Jeg synes det var fantastisk det de gjorde. Hakaen krever et svar, for det er en utfordring, og jeg synes det de gjorde var briljant, sa «All Blacks»-trener Steve Hansen etter at Englands stilte opp i en V-formasjon mens storfavoritten utførte sin dans.

Etterpå så Hansen sine spillere bli utklasset i en semifinale England vant 19-7 etter å ha tatt ledelsen for godt allerede etter 96 sekunder. Det er britene som lørdag møter Sør-Afrika i VM-finale i Yokohama.

Bildet av V-formasjonen ble hovedoppslag i mange engelske aviser. «V for victory», skrev Sunday Times.

Det internasjonale rugbyforbundet valgte å bøtelegge England fordi noen spillere brøt reglene ved å krysse midtlinjen. Et klipp av hendelsen ble lagt ut på VMs Youtubekanal, og det er sett over 4 millioner ganger.

«All Blacks» har dominert rugbysporten og vunnet VM de to siste gangene. Før hver kamp gjør laget en haka, basert på maorifolkets krigsdans. Tradisjonen er at motstanderne stiller opp arm i arm langs midtlinjen og står passivt mens New Zealands spillere tramper, roper og rekker tunge.

England stilte ikke bare opp i en utfordrende formasjon, men flere av spillerne flirte eller himlet med øynene under dansen.

(©NTB)