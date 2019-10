Ruud nekter å snakke mer om Kyrgios

NTB Sport

– Jeg er ferdig med å snakke om Kyrgios uansett hva han måtte finne på. Jeg kommer ikke til å kommentere noe mer rundt ham, sa Ruud etter å ha blitt slått ut av 1.-runde av årets ATP Masters i Paris natt til tirsdag.

Ruud sier at han har kritisert Kyrgios for siste gang.

Foranledningen til at det franske nyhetsbyrået AFP sendte ut sak om den 63. rankede tennisnordmannen skyldes et møte mellom Ruud og Nick Kyrgios i Roma tidligere i år.

Da ble hissige Kyrgios disket etter å ha kastet en stol ut på banen i vilt sinne. Samtidig var Casper Ruud i ferd med å feire at han hadde vunnet.

Sist uke sa Ruud til tennisportalens nettside at Kyrgios var en «idiot» og at han oppførte seg som om han var gal i kampen mellom de to.

Kyrgis svarte deretter med en twittertirade av de sjeldne. Han påpekte at han mye heller ville bruke tiden på å se maling tørke enn å kaste bort tid på å se at Ruud spille tennis. Kyrgios kalte Ruud for kjedelig.

24 år gamle Kyrgios ble bøtelagt etter hendelsen i Roma. Han ble også bøtelagt for usportslig oppførsel i London i juni, og han fikk en rekordstor bot på rundt én million norske kroner for kjefting mot dommeren i Cincinnati i august.

