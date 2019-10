Bulgaria risikerer to kamper for tomme tribuner

NTB Sport

Det bestemte Det europeiske fotballforbundet (UEFA) tirsdag. Bulgarerne har også fått en betinget straff som sier at de må spille ytterligere en kamp for tommer tribuner dersom de gjør seg skyldige i regelbrudd i løpet av de neste to årene.

Det var under EM-kvalifiseringskampen mot England 14. oktober i Sofia at hjemmefansen kom med rasistiske tilrop til det engelske laget.

England vant 6-0, men resultatet ble fullstendig overskygget av rasismen. Kampen ble stoppet to ganger av dommeren før de bulgarske bråkmakerne ble jaget vekk fra stadionet.

Det bulgarske fotballforbund er også bøtelagt med 850.000 kroner (85.000 euro) som følge av skandalekampen.

Oppførselen til de bulgarske supporterne fikk stor oppmerksomhet. I kjølvannet av episoden har både Bulgarias fotballpresident Borislav Mihajlov og trener Krasimir Balakov trukket seg.

