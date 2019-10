Azemi mister trolig resten av sesongen

NTB Sport

Det skriver Tromsø på sitt nettsted.

– Fitim Azemi fikk et kraftig overtråkk under søndagens kamp mot Ranheim. MR viser at han har en ligamentskade i ankelen, som medfører at han er ute i 4-6 uker, sier TIL-lege Jorid Degerstrøm.

Azemi måtte ut med skade før pause mot Ranheim i helgen. 27-åringen er på lån fra Vålerenga og har vært i god form den siste tiden. Han har scoret fem seriemål for Tromsø siden overgangen i august.

Tromsø ligger på 12.-plass i Eliteserien. De er fem poeng foran kvalifiseringsplass når fire serierunder gjenstår. Sesongen avsluttes 1. desember.

(©NTB)