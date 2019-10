Touré mener FIFA ikke bryr seg om rasisme

NTB Sport

I et intervju med det franske nyhetsbyrået AFP tar Touré et oppgjør med rasismen i fotballen og FIFAs holdning til problemet. 36-åringen spiller nå i Kina og mener det internasjonale fotballforbundet ikke slår hardt nok ned på rasisme.

Særlig det som skjedde under EM-kvalifiseringskampen mellom Bulgaria og England nylig har opprørt Touré. England vant 6-0 i Sofia, men resultatet ble fullstendig overskygget av rasistiske tilrop fra tribunene.

Touré er kritisk til at de engelske spillerne valgte å fullføre kampen etter at den ble stoppet to ganger underveis.

– Det er en skam. Hvorfor spiller du for England? De snakker og snakker, men hva skjer? Ingenting, sier Touré.

Ber spillere gå av banen i protest

Han blir enda krassere når han retter skyts mot Det internasjonale fotballforbundet.

– Folkene i FIFA bryr seg ikke om dette uansett. Jeg har snakket om dette lenge, men det fortsetter likevel. Men jeg skal ikke si at jeg ikke er bekymret, for det er jeg, sier den mangeårige Premier League-profilen.

Han oppfordrer fotballspillere til å gå mer drastisk til verks enn bare å true med å forlate banen dersom rasisme forekommer.

– Det må ta dette på alvor. Spillerne må ta seriøse grep, ellers vil de (rasistene) fortsette med dette. Vi må få spillerne av banen, mener han.

– Ingen respekt

FIFA har så langt ikke kommentert Tourés uttalelser, som kom etter at han spilte en sentral rolle da Qingdao Huanghai slo Shanghai Shenxin og sikret opprykk til den kinesiske superligaen i helgen.

– Jeg tror jeg spiller her til desember eller januar. Så går jeg løs på en ny utfordring, sier Touré og lover at han skal spille fotball til han fyller 40. Det er fire år til.

– Folk tror jeg er ferdig. Men jeg er ikke ferdig ennå, sier mannen som spilte for City fram til i fjor sommer.

Touré hevder han aldri har opplevd rasisme eller diskriminering i kinesisk fotball.

– Det har vært en fin erfaring, for jeg har møtt mennesker med en annen mentalitet enn i Europa. Både i måten de spiller på, hvordan de er som personer og hvordan de oppfører seg på banen.

– Når jeg spiller her, er det ingen som buer fordi jeg er svart. Det er en annen kultur, de har respekt. I Europa respekterer de ingen, sier Touré.

