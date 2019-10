Tromsø knuste Ranheim 4-2 i bunnoppgjøret i nord

NTB Sport

Forsvarsspiller Juha Pirinen ga «Gutan» ledelsen etter 22 minutter, før det ble mål begge veier og 2-1 rett før pause. Etter hvilen la Magnus Andersen på til 3-1 for Tromsø og assisterte Runar Espejords 4-1-scoring. Ranheims redusering til 4-2 endte kun som pynt på resultatet.

For Ranheim er situasjonen prekær. De ligger helt sist med sine 24 poeng og ligner et nedrykkslag.

Tromsø tok ledelsen etter 22 minutter da Morten Gamst Pedersens presise frisparkfot gikk gjennom nesten hele feltet og gjorde at Ranheims keeper ikke fikk slått ballen ordentlig ut. Da kunne finske Juha Pirininen skli ballen inn i mål på bakerste stolpe.

Pirinens landsmann Onni Valakari la på til 2-0 rett etter at laget spiss Fitim Azemi måtte ut med skade etter å ha ligget nede ved flere anledninger. Hjemmelaget trodde de hadde tomålsledelsen i boks før pause, men da dukket Aleksander Foosnæs opp og reduserte til 2-1 før pause via et Tromsø-bein.

I løpet av ti minutter etter pause var stillingen plutselig 4-1 til hjemmelaget. Et nydelig angrep endte med 3-1 da skuddet til Magnus Andersen gikk i en bue inn i mål etter å ha blitt parert av keeper. Mannen med 3-1 målet vant ballen fem minutter senere og ga ballen til Runar Espejord som forserte fram i banen og klinte ballen i mål via begge stolpene.

Ranheim reduserte etter et selvmål fra Tromsøs Jostein Gundersen, men vant likevel ganske komfortabelt 4-2 til slutt.

For Tromsø blir det også mye mer komfortabelt på tabellen etter seieren mot bunnlaget Ranheim. De ligger nå fire poeng over direkte nedrykk og har tre poeng ned til kvalikplassen.

Ranheim ligger helt sist sammen med Mjøndalen med 24 poeng og fikk en skikkelig nesestyver etter storseier mot Odd sist.

