Svendsen senket Nordsjælland med to scoringer

Den tidligere Molde-, Hammarby- og Odd-spilleren sto også for den målgivende pasningen til Bashkim Kadriis 1-0-mål etter åtte minutter.

Svendsen doblet OBs ledelse etter drøye halvtimen med en klassisk målsnik-scoring. Han sto ved nærmeste stolpe og satte inn en retur etter en corner.

Mikkel Damsgaard reduserte for Nordsjælland i kampens 53. minutt, men Svendsen hadde mer på lager. Ti minutter senere fikk han rom i gjestenes boks, og 22-åringen skrudde lekkert inn 3-1-målet.

Svendsen har virkelig funnet målformen etter overgangen til dansk fotball. På tolv kamper for OB har han scoret sju ganger. Til sammenligning scoret han bare ett mål for Odd i vårsesongen, og han gikk målløs gjennom hele 2018 for Hammarby.

OB ligger foreløpig på 3.-plass i dansk superliga med 23 poeng fra 14 kamper. Suverene Midtjylland topper med 35 poeng.

Mathias Rasmussen var ubenyttet reserve for Nordsjælland i søndagens kamp.

