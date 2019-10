Stabæk holdt sølvjagende Odd til 0-0

NTB Sport

Gjestene fra Skien maktet ikke å skape all verden mot et Stabæk-lag som har vært svært gjerrig under Jan Jönssons ledelse. Bæringene har holdt nullen i fire strake kamper og styrer mot fornyet kontrakt i Eliteserien.

0-0 betyr at Odd ikke evnet å legge press på Bodø/Glimt i kampen om ligasølvet. Molde har skaffet seg en luke på topp og er klar gullfavoritt, mens Glimt ligger tre poeng foran Odd med én kamp til gode.

Etter en sjansefattig første omgang, der ingen av lagene noterte skudd på mål, så Stabæk et lite hakk farligere ut enn gjestene etter sidebytte. Sondre Rossbach måtte i aksjon et par ganger da Kasper Junker og Sammy Skytte forsøkte seg tidlig i omgangen.

I det 63. minuttet var hjemmelaget frampå igjen. Junker ble spilt opp av Kassi og fikk flere muligheter til å sende Stabæk i ledelsen, men Rossbach var i det umulige hjørnet.

Odd fikk ikke til særlig mye offensivt på bortebane, og de fikk etter hvert nok med å demme opp for Stabæk defensivt. Torgeir Børven headet over fra god posisjon på tampen, men vertene var best i en sjansefattig kamp der ingen av lagene skapte nok til å ta tre poeng.

For Stabæk kan det ene poenget bli viktig, men det meste tyder på at blåtrøyene berger plassen i Eliteserien. Fire runder før slutt skiller det seks poeng ned til lagene under nedrykksstreken.

