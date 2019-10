Solheim og Hammarby vant, gulldramaet i Sverige fortsetter

NTB Sport

Imad Khalili og den tidligere Haugesund-spilleren Nikola Djurdjic ga Hammarby en 2-0 ledelse før Östersunds Simon Kroon reduserte til 2-1 fem minutter før slutt.

Norske Mats Solberg spilte hele kampen på venstreback for Hammarby og bidro til at laget inntok førsteplassen med én kamp mer spilt enn de andre topplagene.

Før det som er den nest siste serierunden i Allsvenskan ledet Djurgården med 62 poeng, tre poeng foran jagende Malmö, AIK og Hammarby. Etter seieren mot Östersund er Hammarby oppe på 62 poeng og leder foran Djurgården på målforskjell.

Djurgården kan ta ledelsen tilbake dersom de får poeng hjemme mot Örebro mandag. Samtidig spiller de to andre topplagene Malmö og AIK mot hverandre, i et oppgjør som garantert kommer til å hekte av ett av lagene i kampen om gullet.

Alle fire lagene med som har sjanse til å vinne seriegull i Allsvenskan har nordmenn i sin stall. Nevnte Mats Solberg spiller for Hammarby sammen med halvt norske Dennis Widgren. For Djurgården spiller Fredrik Ulvestad, Aslak Fonn Witry og Per Kristian Bråtveit. AIK er representert av Tarik Elyounoussi og Daniel Granli, mens Jo Inge Berget er eneste nordmann i Malmö.

