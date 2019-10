Seier etter to straffebom for United, Solskjær reagerte på VAR-avgjørelse

NTB Sport

Seieren gir pressede Ole Gunnar Solskjær en viss arbeidsro i tiden som kommer. United klatret til åttendeplass på tabellen med sesongens tredje ligatriumf.

Søndagens oppgjør ble en særdeles innholdsrik affære, men det gikk nesten en halv omgang før temperaturen for alvor fikk en oppsving. 21 minutter var spilt da Scott McTominay ga gjestene ledelsen etter at Norwich ikke hadde maktet å klarere ballen ut av eget forsvar.

Seks minutter senere inntok VAR scenen. Seks minutter etter scoringen gikk Uniteds hurtigtog Daniel James i bakken i feltet, men dommer Stuart Atwell vinket spillere videre. Den påfølgende VAR-sjekken endte med motsatt utfall.

– Jeg er uenig i den første straffen. VAR er der for å hjelpe, men når det tar så lang tid å vurdere som ved den første straffen, da er det ikke en åpenbar feil. Når det tar så lang tid, er det et signal om at det ikke skulle vært dømt, sa Solskjær til BBC.

Fra straffemerket fikk Marcus Rashford sjansen, men Norwich-keeper Tim Krul avverget forsøket fra måltyven med et tigersprang mot høyre.

Revansjen

Rashford brukte samtidig ikke lang tid på å revansjere seg. Fire minutter etter straffemissen ble han frispilt av James, og alene med keeper satte den engelske landslagsprofilen enkelt inn 2-0.

To minutter før pause pekte igjen dommer Atwell på straffemerket etter at en episode i feltet var sett nærmere på i VAR-rommet. En avslutning endte med at Norwich-spiller Todd Cantwell fikk ballen i armen, hvilket ble bedømt som en forseelse.

Anthony Martials forsøk fra krittmerket endte imidlertid på samme måte som lagkamerat Rashfords tidligere i omgangen. Igjen stoppet Norwich-keeper Krul ballen med en kjemperedning.

– Den andre straffen var riktig, men begge skulle blitt tatt på nytt. Keeperen er en meter fra streken sin, mente Solskjær.

Nederlenderen mellom hjemmelagets stenger supplerte i tillegg med et par andre gode involveringer og leverte i det hele tatt en strålende omgang.

Gode sjanser

Norwich kom på sin side til et par gode sjanser før pause, men avslutningene fra Todd Cantwell og Teemu Pukki holdt ikke høy nok kvalitet til å gi scoring.

De siste 45 minuttene ble langt fra like innholdsrike, men Martial var svært nær ved å gi United 3-0 tidlig i annen omgang. Kun et nytt tigersprang fra keeper Krul hindret scoring.

18 minutter før full tid kombinerte Rashford og Martial strålende før sistnevnte vakkert vippet inn 3-0. For Norwich ble det mager trøst at Onel Hernández reduserte til 1-3 i sluttminuttene.

United legger bak seg en god uke etter 1-1 mot Liverpool og deretter to seirer på bortebane.

– Det gir spillerne selvtillit og momentum, sier Solskjær.

Norwich har kun Watford bak seg på Premier League-tabellen etter ti serieomganger. Opp til Newcastle på trygg grunn skiller det to poeng.

