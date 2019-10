Liverpool vant tross marerittstart

NTB Sport

Tottenhams reservekeeper Paulo Gazzaniga sto en helt fantastisk kamp i målet, men han måtte til slutt gi tapt for Liverpools konstante press og store sjanseproduksjon.

I det 52. minuttet smalt det fra Jordan Henderson. Liverpool-kapteinen fikk ballen på bakre stolpe og hamret inn utligningen etter at Danny Rose ble litt for ivrig med å dytte unna Roberto Firmino og lot ballen gå til Henderson.

– Det var en del lettelse inne i bildet. Vi er selvfølgelig henrykt over tre poeng. Vi startet ikke så bra, men vi responderte fantastisk etter det tidlige baklengsmålet, sa Henderson i et intervju vist på TV 2.

Liverpool presset gjestene helt enormt i minuttene etter utligningen, og ballbesittelse på over 75 prosent forteller mye om at hjemmelaget styrte det meste. Det skulle samtidig et straffespark til for å sende rødtrøyene i føringen.

Sadio Mané ble sparket av Serge Aurier i Spurs-boksen, og dommer Anthony Taylor pekte resolutt på straffemerket. Salah hamret inn 2-1-målet i høyre hjørne fra elleve meter.

Sjanserikt

Tottenham hadde fått en pangstart på kampen, som var under minuttet gammel da Son Heung-min løsnet skudd fra distanse og traff stolpen. Harry Kane var betydelig mer våken enn Liverpool-forsvaret og nikket inn ledermålet som sendte sjokkbølger over Anfield.

Deretter ventet en forsvarskamp for Tottenham, og nevnte Gazzaniga skulle få mer enn nok å gjøre.

Den argentinske burvokteren måtte i aksjon på en dobbeltsjanse fra Mohamed Salah og Firmino drøyt halvveis i første omgang. I minuttene som fulgte reddet han også en god heading fra Virgil van Dijk og et knallhardt skudd fra Trent Alexander-Arnold, mens Sadio Mané headet utenfor på en sjanse han normalt treffer på.

– Keeperen deres gjorde noen gode redninger, men vi visste at vi ville score om vi kunne fortsette å spille som vi gjorde, sa Henderson.

Tottenham var heller ikke uten sjanser til å øke sin ledelse. Son og Kane fikk flere ganger rom på venstresiden når Alexander-Arnold var framme i banen. Dessuten fikk Christian Eriksen skyte fra god posisjon etter 23 minutter.

Sterk rekke

Kampen gjenåpnet med store sjanser like etter pause. Gazzaniga stoppet en god heading fra Firmino, og like etter fikk Son en gigantisk sjanse til å gjøre 2-0. Sørkoreaneren rundet keeper Alisson Becker, men havnet en smule i ubalanse og satte ballen i tverrliggeren fra skrått hold.

Deretter fulgte en lang og god Liverpool-periode som blant annet resulterte i to scoringer, men Tottenham ga ikke opp. Kort etter 2-1-målet var Son nær ved å finne en ledig Kane foran Liverpools-mål, men vertene fikk klarert til corner.

Like etter satte Kane ballen i mål, men Son ble korrekt avvinket for offside. Nærmere kom ikke Spurs, og dermed endte det med 1-2-nederlag.

Seieren gjør at Liverpool står med høyst imponerende 28 poeng fra ti seriekamper denne sesongen. Gullfavoritten i Premier League spilte 1-1 mot Manchester United sist, men har ellers vunnet samtlige kamper.

Tottenham har ikke vunnet en bortekamp i Premier League siden januar, og laget har slitt tungt i høst. Etter ti kamper ligger Spurs på 11.-plass med tolv poeng.

(©NTB)