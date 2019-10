Kristoffersen langt bak de beste etter 1. omgang i Sölden

NTB Sport

Fra startnummer 1 leverte Kristoffersen en litt rotete åpning i storslalåmen i Østerrike. Han gjorde få feil på det drøye minuttet han kjørte i de nydelige forholdene i Sölden, men det gikk litt for langsomt med 25-åringen.

Nordmannen var i mål på tiden 1.07,90. Det holdt til en 10.-plass etter første omgang.

Leder gjør franske Alexis Pinturault, 0,8 sekunder foran Kristoffersen. Mathieu Faivre, også han fra Frankrike, ligger på 2.-plass, bare 0,02 sekunder bak sin landsmann.

Marco Odermatt fra Sveits har tredjeplassen, 0,33 sekunder bak Pinturault.

– For dårlig

– Jeg er bare åtte tideler bak «Pinten» (Pinturault). Og det er bare et halvsekund opp til teten, det er ikke så mye. Men det er for dårlig i henget, det er det, sa Kristoffersen til NTB etter den første omgangen.

– Hva er det som skjer der?

– Det er bare for dårlig, rett og slett. Det er for lite tempo. Jeg prøvde, men jeg ble hengende litt for mye på kanten, istedenfor å slippe det nedover.

Fire nordmenn videre

Ytterligere fire nordmenn kvalifiserte seg til finaleomgangen. Rasmus Windingstad ligger som nummer 15, 1,19 sekund bak den franske lederen, mens Leif Kristian Nestvold-Haugen ligger på plassen bak, 1,28 bak.

– Det er ikke godt nok, det er for langt opp. Jeg skulle ønske jeg var litt nærmere, sa Nestvold-Haugen til NTB i målområdet.

Lucas Braathen leverte en god omgang og la seg på 23.-plass (1,70 bak), mens Aleksander Aamodt Kilde ligger som nummer 27 etter en litt rotete forestilling ned henget., der han ble dratt langt ut i løssnøen ved et par anledninger.

Likevel er han kvalifisert til finaleomgangen, 2,02 sekunder bak Pinturault.

– Det tyder på at jeg har farten. Heng er utfordrende og spesielt når det svinger så mye. Da er det vanskelig å holde disiplinen hele veien, sa Kilde, som håper å kjøre seg opp til en topp 20-plass.

Fire nordmenn ute

I alt ni nordmenn stilte til start i sesongåpningen søndag. Atle Lie McGrath, Fabian Wilkens Solheim, Marcus Monsen og Timon Haugan kom ikke blant de 30 beste etter første omgang og får ikke kjøre finaleomgangen.

Andre omgang starter 13.00.

