Haaland herjet og scoret i knepen Salzburg-seier

NTB Sport

Søndagens kamp i den østerrikske eliteserien i fotball endte 3-2 til Salzburg etter at vinnermålet kom langt inn i overtiden.

Haaland var igjen banens gigant og var et konstant uromoment for Rapid Wien-forsvaret. Selv med ulovlige midler klarte ikke motstanderen å stoppe nordmannen og Salzburg fra å lede 2-1 da Haaland ble byttet ut etter 75 minutter.

Men uten Haaland kom laget fra Wien høyere i banen og utlignet til 2-2 like før slutt. Da tok Zlatko Junuzovic ansvar og smalt inn et frispark for Salzburg langt inn i overtiden og reddet tre poeng for Haalands lag.

To straffer

Det tok en hel halvtime før Haaland bidro til mål for Salzburg, men da skaffet spisskjempen like godt to straffer på tre minutter. Det resulterte i en scoring og en bom, men ikke fra Haaland selv.

Til tross for en sikker straffescoring i midtuken mot Napoli i mesterligaen, fikk ikke Haaland sjansen på straffesparkene han selv hadde skaffet mot Rapid Wien. I stedet fikk Dominik Szoboszlai og Hwang Hee-chan sjansen fra krittmerket. Szoboszlai satte ballen i mål til vill jubel fra Haaland, mens Hwang ikke klarte å overliste keeper på sitt forsøk.

2-0-målet lot likevel ikke vente på seg, for kun fem minutter senere scoret Haaland etter fint veggspill med Hwang. Nordmannen dro med seg ballen gjennom beina på en forsvarsspiller og skjøt like mellom beina på keeper også med en knallhard avslutning langs bakken.

Rapid Wien reduserte til 2-1 litt ut av intet rett før pause. En lang dødball ble headet inn i boksen og videre inn i mål fra Christoph Knasmüllner.

Flere sjanser

Haaland kom til flere store sjanser i løpet av kampen, spesielt etter 56 minutter da han blåste en enkel skuddmulighet over mål fra seks meter.

Det ble ikke flere mål for Haaland, som ble byttet ut etter 75 minutter. Ti minutter senere scoret Rapid Wien nok en gang etter dødball og da så det ut som laget skulle gå på sitt tredje poengtap for sesongen. Da Zlatko Junovic fikk en siste sjanse på frispark ga han Salzburg seieren, og Haaland kunne juble fra benken.

Salzburg leder ligaen med ti seirer på tolv kamper. Haaland står med tolv mål på ti kamper.

(©NTB)