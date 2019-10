Etterlengtet seier for Wild mot Kings

NTB Sport

Wild har hatt en tung serieåpning i år. Laget hadde fram til lørdag bare vunnet tre av ti kamper og lå nederst på tabellen i NHL. Lørdagens kamp mot Los Angeles Kings skulle derimot bli en gedigen opptur for laget, ikke minst takket være målmannen Alex Stalock som reddet 30 av bortelagets 31 skudd på mål.

Målmennenes innsats avgjorde på mange måter kampen. For Wild hadde med sine 27 færre skudd på mål enn gjestene fra Los Angeles. Men når hele fem av dem gikk i nettet bak Jonathan Quick, hjalp det ikke at Kings var mer frampå i angrep.

Norske Mats Zuccarello er tilbake på isen etter at han måtte stå over tre bortekamper i Canada forrige uke. Han er åpenbart friskmeldt etter at han hadde fått en skade i underkroppen. Lørdag fikk han 14.40 minutter på isen, noe mindre enn i de to foregående kampene. Han har til gode å komme på listen over målskårere, men bidro med ett skudd på mål og en blokkering under kampen mot Kings lørdag.

Wild satte ledelsen allerede i første periode da Gerald Mayhew satte kampens første mål etter 5.50 minutter. Mer målgivende dramatikk skjedde ikke i denne perioden, men etter pausen tok greide Kings å utligne stillingen til 1–1 og høynet spenningen et hakk. Først mot slutten av perioden greide Wilds Eric Staal å sette inn 1–2-målet etter 17 minutter spilt.

I tredje periode var det Wild som dominerte nettet til gjestene. Joel Eriksson Ek la inn 1–3 etter et halvt minutt. Seks minutter senere fulgte finske Mikko Koivu opp med 1–4 og enda seks minutter senere satte Jared Spurgeon alene inn 1–5, som også ble sluttresultatet.

Wild ligger etter seieren fire plasser opp fra bunnen i serien.

