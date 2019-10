Caruana tirret Carlsen med klar seier

NTB Sport

Rammen var den aller beste i Henie Onstad-senteret på Høvik.

Magnus Carlsen er regjerende uoffisiell mester fra sist år. Da vant han ganske så suverent over Hikaru Nakamura (31).

Lørdag ble det klart under trekningen at USAs Fabiano Caruana ble Carlsens motstander i semifinalen. Carlsen spilte søndagens første langsjakkmøte med hvite brikker, og denne gangen kom han skjevt ut.

Carlsen holdt stand i åpningstrekkene, men det tok ikke lang tid før han kom skikkelig på defensiven i kampen. Før det var spilt 20 trekk viste datamaskinene at Caruana hadde en fordel på over to bønder. Etter 24 trekk var Caruanas fordel oppe i hele 3,2, og det så svært vanskelige ut for nordmannen på hjemmebane.

Prøvde

Carlsen prøvde å komme tilbake i kampen, men Caruana lot seg ikke stresse nevneverdig selv om pulsen tidvis var høy.

Etter hvert viste deg seg at Carlsens bondeárme på høyresiden ikke var en stor nok trussel, og dermed måtte nordmannen innse at partiet var tapt. Etter 46 trekk ga Carlsen seg.

Verken Carlsen eller Caruana var interessert i å snakke med pressen etter kampen.

I den andre semifinalen møttes Wesley So (USA) og Jan Nepomnijatsjtsji (Russland). Der endte det med remis. So hadde lenge overtaket, men mistet det gradvis på tampen av partiet.

Kaotisk

I VM i fischersjakk står offisersbrikkene tilfeldig oppstilt, men alltid som et speilbilde av hverandre. Kongen må alltid stå mellom tårnene. Løperne må stå på hver sin farge. Totalt er det muligheter for 959 startposisjoner.

Fischersjakk ble oppfunnet av legenden Bobby Fischer tilbake i 1996 og er mer uoversiktlig enn vanlig sjakk. Posisjonene skiftet for, og det var tidvis kaotisk å følge med på for den som ikke er noen ekspert i faget. Spillerne har 45 minutter på seg på de 40 første trekkene, og deretter har spillerne 15 nye minutter før det hele må avgjøres.

VM i fischersjakk fortsetter med nye langsjakkamper mellom semifinaleduellantene mandag. Caruanas seier ga tre poeng. Det spilles om tre nye poeng mandag. Totalt gjenstår det elleve poeng å spille om før finalemotstanderne er klare.

Mesterskapet avsluttet lørdag.

