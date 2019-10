Braathen imponerte og ble beste nordmann da Kristoffersen holdt på å kjøre ut

NTB Sport

Etter en noe rotete 1. omgang og 10.-plass av Kristoffersen skulle han angripe og jakte pallplass i finaleomgangen i den østerrikske løypa. Det klarte han ikke.

Det var etter 17-18 sekunder av finaleomgangen at det holdt på å gå ordentlig galt for Kristoffersen. Han holdt på å kjøre ut etter at hofta var i kontakt med snøen, og 25-åringen mistet mye tid som følge av hendelsen.

– Det ligger nok litt tid der, men det er bare min egen feil, så jeg kan bare skylde på meg selv, sier Kristoffersen til NTB.

Han slo oppgitt ut med armene i målområdet da han kom i mål på tiden 2.16,16. Det var hele 1,32 sekunder bak ledende Tommy Ford. Kristoffersen ble til slutt nummer 18.

– Jeg kjører ikke opp mot det nivået jeg har gjort tidligere. Det er litt skuffende, fortsetter Kristoffersen.

Braathen beste norske

Da var det likevel svært positivt sett med norske øyne at Lucas Braathen leverte en sterk finaleomgang. 19-åringen kjørte seg opp 17 plasser, fra 23.-plass til en meget imponerende 6.-plass.

– Dette er nok en dag jeg aldri glemmer. Forhåpningene var å komme topp 30 og følge planen om bare å løse tekniske oppgaver i 2. omgang. At det skulle bli seks, det kunne jeg aldri trodd. Å fy, sier Braathen til NTB etter målgang.

– Nivået er så høyt, så selv om jeg kunne følt at det hadde gått bra, så betyr ikke det at det går så veldig fort. Jeg følte at jeg klarte å gjøre det jeg ville teknisk; gå en tøff linje, stå buene ut. Det følte jeg at jeg klarte, sier han entusiastisk og fortsetter:

– Så da jeg kom i mål og så nokså grønne tall, så følte jeg at det ikke stemte helt med følelsen, selv om det var bra. Men at det skulle være så bra, det visste jeg ikke.

Seier til Pinturault

Det var også karrierebeste for Braathen i verdenscupsammenheng. Han hadde tidligere en 26.-plass som beste, fra storslalåmen i Val d'Isere i desember i fjor.

Franske Alexis Pinturault innfridde forventningene og beholdt ledelsen etter 1. omgang. Han knuste konkurrentene i finaleomgangen og vant 0,54 sekunder foran landsmann Mathieu Faivre, som han bare var 0,02 sekunder foran etter den første omgangen.

– Den som vinner her er den som er best til å bremse minst. Og jeg er jævlig dårlig til å bremse. Jeg har aldri hatt det som fokus, sier Kristoffersen.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte en god finaleomgang og ble nummer 10, mens Rasmus Windingstad kjørte seg opp en plass og ble nummer 14. Aleksander Aamodt Kilde endte på 21.-plass etter å ha kjørt seg opp seks plasser fra 1. omgang.

I alt ni nordmenn stilte til start i sesongåpningen søndag. Atle Lie McGrath, Fabian Wilkens Solheim, Marcus Monsen og Timon Haugan kom ikke blant de 30 beste som tok seg videre til finaleomgangen.

