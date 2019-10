Råsterk Ruud videre i Paris

NTB Sport

Dermed fortsetter storturneringen for Norges største tennisprofil.

Det så samtidig tungt ut for 20-åringen allerede tidlig i det første settet da Ymer tvang fram et servebrudd til 1-0-ledelse og deretter økte til 2-0. Ruud hadde imidlertid en snuoperasjon på lager. Han vant tre strake game og snudde til 3-2.

Deretter holdt han egen serve ut settet og vant 6-4 på imponerende vis.

Ny snuoperasjon

I det andre settet fulgte spillerne hverandre til 3-3, før Ymer først holdt egen serve og deretter brøt Ruud til 5-3. Svensken servet så inn settseieren med 6-3.

I tredje sett kom Ymer best i gang. Han brøt Ruud tidlig og så ut til å ha festet et grep på kampen. På stillingen 4-3 slo imidlertid nordmannen tilbake til 4-4 i Ymers serve og holdt deretter egen serve til 5-4-ledelse.

Plutselig var kampen igjen i ferd med å vippe i norsk favør.

I Ymers påfølgende servegame skaffet Ruud seg to matchballer, men måtte se svensken avverge begge. Den tredje matchballen utnyttet nordmannen heller ikke, men på fjerde forsøk var seieren et faktum.

Dermed sikret 20-åringen seg plass i kvalifiseringsfinalen i Paris. Der møter han hjemmespilleren Hugo Gaston søndag.

Stjernetungt

Vinner nordmannen også den kampen, er han klar for hovedturneringen i den franske hovedstaden. Der er store deler av verdenseliten med. Rafael Nadal og Novak Djokovic er to av stjernene som står på deltakerlisten.

Turneringen i Frankrike er Ruuds siste før han i neste måned skal møte sju av verdens aller største tennistalenter under 21 år i Next Generation ATP Finals i den italienske motehovedstaden Milano.

Tidligere denne uken ble det bekreftet på ATP-touren sitt nettsted at nordmannen er inne på listen over spillere som er kvalifisert for den gjeve turneringen.

(©NTB)