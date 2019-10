Mildvær gir endringer i programmet for hopp-NM

NTB Sport

Værmeldingene tyder på varmt vær i Midtstubakken lørdag. Da skulle etter planene rennene hatt rennstart 11.30, men fredag kveld opplyser Norges Skiforbund at starten er fremskyndet til 10.30.

Det skal gjennomføres individuelt renn for både menn og kvinner lørdag.

– Tidlig start på vintersesongen i oktober er spennende. Så spennende at solvarmen som er meldt utover lørdagen er utfordrende for issporet, sier arrangementssjef for hopp i skiforbundet, Ståle Villumstad.

Etter planen skulle det vært arrangert lagkonkurranse i Midtstubakken søndag. Den er nå flyttet til lørdag kveld for å få best mulige forhold for deltakerne.

