Marerittstart for østerriksk alpinstjerne

Schild gikk over ende tidlig i annen omgang under verdenscupåpningen i storslalåm. Hun ble fraktet til sykehus i helikopter.

Medisinske undersøkelser der viste at 29-åringen har røket korsbåndet i kneet. Dermed er sesongen hennes over.

Det østerrikske skiforbundet opplyste at Schild skulle opereres allerede lørdag kveld.

Alpintraseen i Sölden har ikke på noen måte vært noen lykkebakke for familien Schild. Bernadettes søster Marlies brakk beinet samme sted under et storslalåmrenn for 11 år siden.

