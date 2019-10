Aalesund skapte trøbbel for Start

NTB Sport

Resultatet betyr at Sandefjord langt på vei kan sikre opprykket borte mot Ull/Kisa søndag. Vestfoldingene er tre poeng foran Start med én kamp til gode på de gule fra Kristiansand.

Lørdag var start best den første timen mot allerede eliteserieklare AaFK, men to Gueye-mål på tre minutter sørget for at hjemmelaget vant.

Først fikk Aalesund straffe etter 72 minutter. Aron Thrandarson slo ballen inn i boksen, og den traff armen til Damion Lowe. Gueye scoret kontant fra elleve meter.

Drøye tre minutter senere var Gueye igjen sist på ballen, og igjen sto Thrandarson bak det hele. Islendingen slo lekkert inn i til Gueye, som fra to meter stusset ballen i mål.

Det var Gueyes 13. mål i serien denne sesongen.

Spenning

Eirik Wichne reduserte til 1-2 med en lekker scoring etter 79 minutter. Han fikk ballen på 16 meter, la til rette med høyrefoten og banket den inn i lengste hjørne. Scoringen var av det lekre slaget.

Aron Sigurdarson trodde han hadde utlignet til 2-2 tre minutter senere, men scoringen ble annullert. Islendingen sto på bakerste stolpe og pirket tilsynelatende inn utligningen, men han ble vinket av for offside.

Flere mål ble det ikke i oppgjøret. Seieren gjør at Aalesund har tatt elleville 73 poeng av 84 mulige denne sesongen. De oransje har kun tapt én kamp, spilt fire uavgjorte og vunnet 23 ganger.

Start hadde mulighet til å havne à poeng med Sandefjord, men klarte ikke det.

