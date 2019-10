Utfordret det norske spillmonopolet, tapte i retten

NTB Sport

Oslo tingrett avsa dom i saken fredag. Det var første gang siden 2008 at et spillselskap gikk rettens vei for å utfordre enerettsmodellen.

Ottar Dalset og det Åndalsnes-baserte selskapet Norsk Lotteri saksøkte staten ved Kulturdepartementet etter å ha fått to avslag på søknader om å få starte som spilltilbyder. Avslaget var begrunnet i dagens enerettsmodell. Den innebærer at kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto får tilby pengespill i Norge.

I dommen fra Oslo tingrett frikjennes Staten, og Norsk Lotteri dømmes til å betale motpartens sakskostnader på 754.000 kroner.

EØS-strid

Sentralt i søksmålet sto Norsk Lotteris påstand om at enerettsmodellen ikke oppfyller kravene i EØS-avtalen. Den sier at en enerettsmodell må oppfylle tre vilkår for å være legitim; den må oppfylle legitime formål, være egnet til å tjene disse formålene og være nødvendig for å oppnå aktuelt beskyttelsesnivå.

– Staten kan ikke sannsynliggjøre at enerettsmodellen er egnet til å oppnå formålet om å motvirke negative konsekvenser av pengespill, og den kan ikke sannsynliggjøre at Norsk Tipping i fremtiden «vil kunne kanalisere norske spillere bort fra uregulerte aktører». Enerettsmodellen er derfor uegnet, fastslo saksøker i sitt sluttinnlegg i retten.

Der ble det også pekt på at Norsk Tippings markedsføring, der det oppfordres til spill ved at man blant annet lokker med store gevinster i reklamene, bryter med retningslinjene i EØS-avtalen.

Regjeringsadvokaten avviste på sin side påstandene om brudd på EØS-retten. Staten er ikke enig med saksøker om at enerettsmodellen ikke er egnet til å motvirke negative konsekvenser av pengespill, skrev Magnus Schei i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett.

«Statens regulering har (...) klart å ivareta ovennevnte formål på en balansert og konsistent måte, herunder å begrense omfanget av spillavhengighet, forebygge kriminalitet og misligheter og hindre at drift av pengespill er en kilde til privat profitt», skrev Schei.

Nødvendig

Oslo tingrett konkluderer i fredagens dom med at dagens enerettsmodell er «nødvendig».

«Den norske enerettsmodellen med Norsk Tipping som enerettsinnehaver, ivaretar legitime hensyn. Siktemålet med virksomheten er først og fremst å begrense og kontrollere spillelysten i befolkningen. Enerettsmodellen ved det heleide statlige selskapet Norsk Tipping er nødvendig og forholdsmessig», heter det der.

Rettssaken er bare én i en rekke av søksmål som private pengespillselskaper har anlagt mot staten den siste tiden. Alle med mål om å utfordre det norske spillmonopolet.

(©NTB)