Woodward: – Ingen planer om United-salg

– Glazers er her for å bli, sier Woodward, ifølge avisen The Guardian.

Det har en stund vært rykter om at den saudiarabiske prinsen Mohammad bin Salman ønsker å kjøpe Manchester-klubben, men skal vi tro Woodward, vil et salg av klubben ikke finne sted, i alle fall ikke i nærmeste framtid.

Glazer-familien har vært inne på eiersiden i 15 år etter at Malcom Glazer og hans sønner kjøpte den engelske storklubben for 9,5 milliarder kroner.

Allerede i fjor startet ryktene å gå: bin Salman ønsker å kjøpe klubben fra amerikanerne. Og ryktene har blusset opp igjen de siste ukene. Den saudiarabiske kongefamilien er verdens rikeste familie og skal være villig til å bla opp hele 40 milliarder kroner for å overta klubben.

Nå sier Woodward at Glazer-familien ikke ønsker å selge klubben, og at det heller ikke er kommet inn noe bud.

– Basert på hva jeg vet er Glazer-familien inne langsiktig. Når det gjelder et bud eller mulige kjøpere er det så vidt jeg vet ingen diskusjoner.

– Gjelden vår er langsiktig, og lik som hos andre fotballklubber. Det er et fast beløp i en bestemt periode slik at det blir rimelig å betjene. Den tilsvarer i underkant av to prosent av våre årlige inntekter hvert år, så det har egentlig ingen påvirkning på oss, sier Woodward ifølge avisen.

