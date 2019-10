Toppserien med nytt format – avgjøres i sluttspill fra neste sesong

NTB Sport

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding. Det er NFF og Toppfotball Kvinner som sammen har utarbeidet neste års terminliste.

– Hovedterminlisten er vedtatt med utgangspunkt i ny struktur vedtatt på forbundstinget 2019. Det blir en spennende sesong med grunnspill og sluttspill for Toppserien og 1. divisjon, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling.

Ligaen starter 21. mars og avsluttes 7. november. I Toppserien er det lagt opp til 18 grunnserierunder der de ti lagene møter hverandre to ganger. Deretter kommer sju sluttspillrunder.

21. november avsluttes sesongen med NM-finale.

– Vi går en særdeles spennende sesong i møte. Med et helt ferskt serieformat går kvinnefotballen i front for nye kampkonsepter og opplevelser i norsk fotball. Vi gleder oss til å se hvordan dette kan påvirke både interessen og spenningen i topp og bunn i de to ligaene våre, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

Tre sluttspill

Pedersen forklarer til NTB at det neste sesong blir tre ulike sluttspill. Fire lag går til sluttspillet der en mester skal kåres.

– Det er det vi kaller mesterskapsligaen, med de fire beste lagene i grunnspillet, som spiller dobbel serie hjemme og borte.

På nivået under blir det en kvalifiseringsliga, der lag nummer fem til ti fra Toppserien, samt lag én og to fra 1. divisjon, skal spille en enkel serie.

– I tillegg blir det noe som kalles opprykksligaen, som er med lag nummer tre til ti fra første divisjon, som også spiller en enkel serie. Vinneren av den spiller kvalifisering mot lag nummer seks i kvalifiseringsligaen om den siste plassen i Toppserien neste år, sier dommersjefen.

Dermed er det mulig at enten null, ett to eller tre lag rykker ned fra Toppserien neste sesong.

