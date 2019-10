Stortap for Normann, 1-6-nederlag for Rostov

NTB Sport

Normann var på banen hele kampen. Den utviklet seg etter hvert til et mareritt for hans lag. Zenit ledet 3-0 ved pause, og da var det meste avgjort.

Artjom Dzjuba ble det store navnet med tre scoringer (to straffer) og to målgivende.

Normann har skaffet seg et bra navn i russisk fotball. 23-åringen ble ikke byttet ut. Det kan være ytterligere et tegn på at trener Valerij Karpin setter ham høyt.

Rostov er med i toppkampen likevel. Fem lag har gåt løs fra konkurrentene. Det skiller bare tre poeng fra serielederen og ned til lag nummer fem.

Normann fikk et innhopp for Norge mot Romania forrige uke. Han rakk å legge pasningen til Alexander Sørloths 1-1-utlikning på overtid.

