Tredje strake uten seier for Rosenborg: – Ikke godt nok

NTB Sport

For å holde følge med Odd og Bodø/Glimt foran på tabellen var trønderne nærmest nødt til å vinne borte mot Kristiansund. Hjemmelaget kom fra et skrekkoppgjør der de tapte 0-5 borte mot Tromsø i forrige runde, men Rosenborg klarte ikke å knappe inn.

Trønderne kastet bort ledelsen to ganger og måtte ta til takke med ett poeng mot Kristiansund.

– Resultatet er ikke godt nok. Vi angriper for dårlig til å få noe ut av det, sa RBK-trener Eirik Horneland til Eurosport etter kampen.

Det betyr at trønderne er fire poeng bak Odd på tredjeplass og sju poeng bak Bodø/Glimt. Rivalene har i tillegg en kamp til gode. De tre beste lagene får muligheten til å kvalifisere seg til spill i Europa. Dette var RBKs tredje strake kamp uten seier. Etter en god periode midt i sesongen har de slitt den siste perioden.

Mannen som spolerte seieren for Rosenborg var innbytter Christophe Psyché. Han satte inn 2-2 etter 84 minutter. Da hadde han vært på banen i cirka to minutter.

– Det er en god, god, følelse å komme å inn og score, spesielt når man har sittet på benken store deler av kampen. Det var meningen at jeg skulle starte på benken og komme inn på topp, sa Psyché.

RBK tok ledelsen

Det var et heltent hjemmelag Rosenborg møtte fra start på Kristiansund stadion. Men Hornelands menn fikk sitt første mål allerede etter tjue minutter spilt. Høyrekant David Akintola scoret med hodet etter en målgivende pasning fra Vegar Eggen Hedenstad. Akintola kom seg foran Kristiansund-spiller Christoffer Aasbak og sendte RBK i ledelsen.

Tungt å svelge for Kristiansund som har kommet godt i gang.

Men RBK fikk kjørt seg. og rett før pause utlignet Kristiansund til 1–1. Sondre Sørli brystet ballen ned til Torgil Gjertsen, som satte ballen inn i lengste hjørnet.

Rotet bort ledelsen igjen

I andre omgang startet Rosenborg bedre. Etter kort tid sendte landslagspiss Bjørn Maars Johnsen bortelaget tilbake i ledelsen etter nok en målgivende pasning fra Hedenstad. Dermed sto det 2–1 i trøndernes favør på Kristiansund stadion.

Men ledelsen skulle ikke holde helt inn, for seks minutter før slutt utlignet Psyché til 2-2 for Kristiansund. Det var hans sjuende scoring for sesongen.

Kristiansund-trener Christian Michelsen var godt fornøyd med 2-2.

– Vi spilte en god førsteomgang og svir av enormt med krefter. Vi klarte ikke å holde den intensiteten i hele 90 minutter. Vi var heldig med en del innbyttere. Det førte til at vi fikk et par dødballsituasjoner som til slutt avgjorde det, sa Michelsen.

(©NTB)